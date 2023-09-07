ملتقى الأحزاب بالشرقية يستعرض للجمهور فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي

استعرض مؤتمر ملتقى الأحزاب المنعقد بمحافظة الشرقية، منذ قليل، فيلما تسجيليا عن إنجازات وخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه الحكم، وما قام به من إصلاحات وإنجازات ومشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات بجميع المحافظات، وكذلك الإنجازات الخارجية التي من شأنها الارتقاء بمكانة الوطن.

واستعرض الفيلم التسجيلى أبرز ما تم إنجازه ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرات الصحة والتعليم، وأبرز ما جاء من تصريحات قالها الرئيس السيسى فى كلماته.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

مؤتمر الاحزاب

مؤتمر الاحزاب

مؤتمر الاحزاب

مؤتمر الاحزاب

مؤتمر الاحزاب

مؤتمر الاحزاب