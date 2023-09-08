"حماة الوطن" يشارك بوفد رفيع المستوى فى ملتقى الأحزاب الداعمة لترشح السيسى

شارك حزب "حماة الوطن" بوفد رفيع المستوى في الملتقى الثالث للأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، بمشاركة أحزاب: مستقبل وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، الحرية المصري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية ومجلس القبائل والعائلات العربية.

ضم وفد "حماة الوطن" اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أشرف سعد أمين أمانة محافظة الشرقية، ولفيف من الأمناء المركزيين والهيئتين البرلمانيتين بمجلسي الشيوخ والنواب وأمناء المحافظات.

رؤية وطنية للمشاركة فى البناء

قال اللواء أحمد العوضي إن حزب "حماة الوطن" يمتلك رؤية وطنية للمشاركة في بناء وطننا جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للدولة والأحزاب الأخرى، لأن وطننا يستحق منا بذل كل غال ونفيس.

فيما أعرب اللواء طارق نصير عن أن حزب "حماة الوطن" هو أول حزب سياسي يعلن تأييده ودعمه بضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بعد أخذ رأي الهيئة العليا وقواعد الحزب المنتشرة بالمحافظات، مشيدا بالالتفاف الجماهيري غير المسبوق للحزب منذ إعلان تأييده ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

دعم جماهيرى لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

وأكد نصير أن حزب "حماة الوطن" في حالة انعقاد دائم من خلال أماناته المركزية المنتشرة في مختلف المحافظات، ومتابعة دقيقة على مدار الساعة من خلال غرفة الرصد المركزية للحزب للدعم الجماهيري لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، طبقا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب.

وأضاف الدكتور أشرف سعد أن أمانة محافظة الشرقية استعدت من خلال قواعدها المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، من المراكز والقرى والنجوع، لهذا الحدث الكبير بحشد مؤيدي الحزب لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لجني ثمار التنمية.