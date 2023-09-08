الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطنى يسعى لبناء الثقة بين المواطن والحكومة

جميلة زكي، عضو تنسيقية
جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وخرجت وثيقة توصيات من المرحلة الأولى، وبسبب هذه الوثيقة شهدنا اختلافًا في المرحلة الثانية في الأسبوع السابق من الحوار الوطني.

وأضافت "زكي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية تسعى لبناء الثقة بين المواطن المشارك في الحوار الوطني وبين الدولة أو الحكومة، لأن المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت مساحات مشتركة بين المواطن والحكومة.

نشهد اهتمامًا أكبر من المشاركين في عرض المشكلات

وتابعت: هناك بعض الأشخاص المشاركين في الحوار الوطني تشكك في مصير عملهم وتوصياتهم وما يقدمونه للحوار الوطني، كما أننا شهدنا مشاركات عديدة خلال المرحلة الأولى، وأيضًا زخمًا بجميع الجلسات.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المرحلة الثانية للحوار الوطني شهدت عملًا أكثر واهتمامًا  أكبر من المشاركين في عرض المشكلات، وعرض المقترحات والتوصيات، لأن القرار المطمئن والداعم الذي خرج برفع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات التنفيذية والمعنية بدراسة سبل تنفيذها جعل المرحلة الثانية من الحوار الوطني تكون معنية بالاستجابة والاهتمام.

وأردفت: الحكومة كان ردها مطمئنًا جدًا، وخرج علينا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجزء المطمئن جدًا الذي شعرت فيه بأنه يقول للمشاركين "متقلقوش توصياتكم وشغلكم ومخرجاتكم في عنينا".

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