الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحوار الوطني.. شادى مؤنس: الفنانون هم مَن يصنعون الذوق العام

الفنان شادى مؤنس
الفنان شادى مؤنس

قال شادى مؤنس، إن الفنانين هم من يصنعون الذوق العام، لافتًا إلى أنه ممكن أن يتم تحقيق الارتقاء بالذوق العام من خلال التوسع فى مهرجانات مثل مهرجان القلعة وقوافل فنية تجوب القرى والأحياء.

أضاف مؤنس، أنه لا بد أن تقوم الدولة بعمل برامج غير هادف للربح لرفع الذوق العام، مطابا ان فكرة أن تكون مادة الموسيقي فى المدارس مادة أساسية وليست مادة على الهامش لكى تحظى باهتمام .

وتابع أن الاهتمام بالأفلام الوثائقية مهمة جدا ، لأننا نحارب فى ثقافتنا، ولابد أن يعرف الجيل الجديد تاريخة الفنى.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :المسرح والموسيقى والغناء.

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في السياق، قال الموسيقار هاني شنودة إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوب ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.

أضاف شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، قائلاً: "نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.

وتابع شنودة "عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".

وأشار هاني شنودة إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية:"الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها ".

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :المسرح والموسيقى والغناء.

الفنان شادى مؤنس الفنانين مهرجان القلعة الافلام الوثائقية القرى

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