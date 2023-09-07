الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توافد جماهيرى كبير على حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

عمر خيرت
عمر خيرت

توافد عدد كبير من جمهور ومحبي الموسيقار عمر خير على مسرح المحكى، لحضور حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى في دورته الـ31، ليختتم به الدورة المقامة حاليًا.

ويعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل منها "العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا" وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

 

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحًا ورواجًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

عمر خيرت مهرجان القلعة حفل عمر خرت مهرجان مسرح المحكى توافد الجمهور

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