الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. محمد رياض يطالب بإدراج المهرجان القومى للمسرح فى خطة الموازنة

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

قال الفنان محمد رياض إن مهرجان المسرح المصرى أكثر من 95% من رواده كانوا من الشباب.

أضاف رياض أن مهرجان المسرح المصري من أهم المهرجانات فى مصر ولم يدرج فى موازنة المهرجانات حتى الآن، مطالبًا بأن يدرج المهرجان القومى للمسرح المصرى فى خطة الموازنة للمهرجانات.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول المسرح والموسيقى والغناء.

في سياق آخر، قال أحمد صلاح السعدني، إن الفنان المصرى لديه من الوعي ورقابة ذاتية تمنعه من التعدى على الخطوط الحمراء للحفاظ على العادات والتقاليد، وفي نفي الوقت هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد.

وانتقد السعدني تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، قائلا: نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقي، طول عمر الفنان لديه مشكلة مع الرقابة، لكن لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لأي من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد أمن يعود لزمن الرقابة الجميل بعد كم التشديدات خلال الآونة الأخيرة.

وطالب السعدني إطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين لإلقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية، وفى نفي الوقت فى إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، نريد حقا رفع سقف الحريات، المبدعون محرومون من ممارسة هذا الحق.

وانطلقت منذ قليل، جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الفنان محمد رياض المسرح المصري المهرجانات خطة الموازنة الموسيقى

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