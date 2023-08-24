محمد رياض: تخوفت من تجربتي الأولى لرئاسة مهرجان المسرح القومي

أكد الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح القومي خلال برنامج "بحب الإذاعة" على "نغم إف إم"، مع الإعلامية شافكي المنيري، أنه تخوف من أول تجربة له في رئاسة المهرجان، والذي شهد العمل مع عدد من النجوم والفنانين الكبار.

وأضاف بأن المهرجان "60 عامًا دراما" الذي ينطلق في العلمين، يحتفل بمرور 60 سنة على بداية الدراما والتي تزامنت مع بدايات التلفزيون في الستينات.

وكشف محمد رياض عن أن المخرجين إسماعيل عبد الحافظ وأحمد توفيق، هما ما صنعا نقلة في حياة محمد رياض الفنية. مؤكدا أنه من عشاق ملوك الدراما السابقين مثل الفنان محمد ياسين، ونور الشريف، محمود مرسي، وممدوح عبد العليم.

وأضاف الفنان محمد رياض عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "شافكي المنيري" أن مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" قد تجاوز نجاحه كافة التوقعات وأصبح مسلسل يعشقه الأجيال بمختلف أعمارهم.

وعن المسلسل قال الفنان محمد رياض "كنت في الساحل الشمالي، وقابلتني طفلة في عمر الثمان سنوات، بتشدني أقابل والدها عشان عاوزة تتصور مع "عبد الوهاب".

وأكد رياض أن المسلسل تميز بالدقة في جميع التفاصيل الخاصة به، بدءا من الرواية للكاتب احسان عبد القدوس، وكذلك السيناريو والحوار للكاتب والسيناريست مصطفى محرم، فضلا عن النجوم وأبطال العمل الدرامي. كذلك أشاد بالمخرج الكبير أحمد توفيق، وإنتاج قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو واختتم فعالياته اليوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثاً فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.