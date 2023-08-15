محمد رياض عن المهرجان القومى للمسرح: عرس مسرحى.. و90% منه شباب

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المهرجان عرس مسرحي وعيد للمسرحيين وعيد لمصر كلها المتمثل في الاحتفال بالمسرح.

وأضاف الفنان محمد رياض، خلال لقاءه على هامش فعاليات ختام الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري عبر فضائية الحياة، أن 90% من هذا المهرجان شباب، وهو ما رأيناه في العروض والندوات والورش المسرحية، مؤكدًا أن المهرجان استطاع أن يربط الجمهور العادي بالمسرح، حيث رأينا هذا العام جمهور مختلف تمامًا عن الجمهور الذي كان يرتاد المسرح، وهو ما حدث خلال هذا المهرجان.

وتابع: "المهرجان سيعمل على ما هو قادم بنفس الوتيرة ونفس الجهد، بأفكار جديدة مختلفة حيث يوجد الكثير من الأفكار التي نحتفظ بها للدورة القادمة".

وأشار إلى أنه خلال الدورات القادمة سنرى ارتباط أكثر من الجمهور بالمهرجان، لافتاً إلى أن كل همه خلال هذه الدورة أن ينزل المهرجان إلى الشارع، وأن ينتظر الناس المهرجان كل عام".