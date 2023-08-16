الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رياض: مهرجان المسرح الأكبر في مصر ويعرض كل الإنتاج المسرحي طوال العام

محمد رياض
محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن مهرجان المسرح القومي هو الأكبر في مصر ويعرض كل الإنتاج المسرحي طوال العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد رياض، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، أن مهرجان المسرح القومي شهد 37 عرض مسرحي.

وأشار الزعيم عادل إمام، والذي تم تسميه الدورة الـ 16 من المهرجان باسمه لأنه كان هناك طائرات تأتي بشكل خاص من الدول العربية من أجل حضور مسرحياته ومن ثم العودة إلى دولهم الخليجية من جديد.

وأوضح أن المهرجان يرتاده 95% من الشباب، موضحاً أن فعاليات المهرجان 17 يومًا شهد 37 عرضًا، وكانت العروض مبهجة للغاية.

وأكد أن الدورة الـ16 تحمل اسم الزعيم عادل إمام تكريما له وعرفانا بدورة في رفعة شأن المسرح المصري.

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