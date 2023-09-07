"القبائل العربية" من ملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسي للترشح لفترة جديدة

قال كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات، أن مجلس القبائل يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ترشحه لفترة رئاسية جديدة ويدعمه في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسى ورغم الصعاب نجح فى الحفاظ على مصر آمنة ومتماسكة.

وقال مطر، إنه بطبيعة الحال غير منخرط فى السياسة ولا يعمل بها، ولكن من منطلق الشعور بأن مصر هى وطن للجميع، فمن وجهة نظره ووجهة نظر مجلس القبائل العربية، أن لابد للجميع أن يخلع عباءات السياسة، ويرتدى ثوب الاستقرار على كلمة واحدة وهى الوطن ومصلحته، وأن ندقق فى الإختيار لان مصر قد عانت كثيرا جدا من الإرهاب، والتمزق بسببه، مؤكدا انه وحين الحديث عن الارهاب يخطر بباله سيناء، وما عانته سيناء، وما عانته محافظات مصر جميعها بسبب ما حدث فيها، وفى أطرافها.

وأثنى مطر على دور الجيش المصرى فى تطهير سيناء، وقيادة مصر التى أصرت على القضاء على الإرهاب.

وتابع: من هنا أوجه الشكر وأحيى شباب القبائل ممن عاونوا الجيش لمصرى فى معركته ضد الإرهاب مؤكدا أن الرئيس السيسى قد اختار"الطريق الصعب فى الوقت الذى كان سهلا عليه اختيار الطريق السهل الذى يعتمد على ان يعيش الشعب فى رخاء دون تأسيس لدولة صحيحة، ولمنه اختار مرحلة البناء، والبناء صعب، ولابد للشعب من الصبر حتى نجنى ثماره

واختتم كلمته بأن مجلس القبائل العربية والعائلات بقياداته وشبابه يدعون الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من خطط لتنمية مصر والارتقاء بها.

يستضيف حزب مستقبل وطن بالشرقية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث تستضيف محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق.

مجلس القبائل العربية

مجلس القبائل العربية

مجلس القبائل العربية