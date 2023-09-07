الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القبائل العربية" من ملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسي للترشح لفترة جديدة

مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية

قال كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات، أن مجلس القبائل يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ترشحه  لفترة رئاسية جديدة ويدعمه في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسى ورغم الصعاب نجح فى الحفاظ على مصر آمنة ومتماسكة. 

وقال مطر، إنه بطبيعة الحال غير منخرط فى السياسة ولا يعمل بها، ولكن من منطلق الشعور بأن مصر هى وطن للجميع، فمن وجهة نظره ووجهة نظر مجلس القبائل العربية، أن لابد للجميع أن يخلع عباءات السياسة، ويرتدى ثوب الاستقرار على كلمة واحدة وهى الوطن ومصلحته، وأن ندقق فى الإختيار لان مصر قد عانت كثيرا جدا من الإرهاب، والتمزق بسببه، مؤكدا انه وحين الحديث عن الارهاب يخطر بباله سيناء، وما عانته سيناء، وما عانته محافظات مصر جميعها بسبب ما حدث فيها، وفى أطرافها.

وأثنى مطر على دور الجيش المصرى فى تطهير سيناء، وقيادة مصر التى أصرت على القضاء على الإرهاب.

وتابع: من هنا أوجه الشكر وأحيى شباب القبائل ممن عاونوا الجيش لمصرى فى معركته ضد الإرهاب مؤكدا أن الرئيس السيسى قد اختار"الطريق الصعب فى الوقت الذى كان سهلا عليه اختيار الطريق السهل الذى يعتمد على ان يعيش الشعب فى رخاء دون تأسيس لدولة صحيحة، ولمنه اختار مرحلة البناء، والبناء صعب، ولابد للشعب من الصبر حتى نجنى ثماره

واختتم كلمته بأن مجلس القبائل العربية والعائلات بقياداته وشبابه يدعون الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من خطط لتنمية مصر والارتقاء بها.

 

يستضيف حزب مستقبل وطن بالشرقية، أكبر وأضخم حدث سياسي لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث تستضيف محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق.

مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية
مجلس القبائل العربية والعائلات الشيخ كامل مطر أبرز نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش المصرى سيناء

مواد متعلقة

نائب رئيس "المؤتمر": نطالب الرئيس السيسي بالترشح مجددا لاستكمال الإنجازات

ملتقى الأحزاب بالشرقية يستعرض للجمهور فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي

أطفال من مؤتمر ملتقى الأحزاب: "جايين عشان بنحب السيسى وبنقوله اترشح تانى"

أمين "حماة الوطن": لن ندفع بمرشح رئاسى.. وندعو الرئيس السيسي للترشح مجددا

رئيس حزب مصر الحديثة: الشعب سيثبت قدرته فى الحشد بالانتخابات الرئاسية المقبلة

نائب رئيس مستقبل وطن: الشرقية واجهت الجماعة الإرهابية في عز قوتها

يوسف الحسينى: فخور بالمشاركة فى مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

كامل مطر: القبائل العربية لها دور وطنى فى مساندة ودعم الدولة

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال