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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس القبائل العربية يوزع 9 طن لحوم ومواد غذائية و2000 قطعة ملابس بالشرقية

توزيع لحوم
توزيع لحوم

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها السياسية، مثمناً دورهم الهام في تقديم المساعدات الإنسانية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.
وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، للمشاركة مع الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، في تفقد إصطفاف السيارات المحملة باللحوم والمواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وكذلك توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور المستشار محمد مجاهد، المدير الإقليمي لفرع الشرقية، والشيخ حسين سليم، نائب رئيس المجلس لمحافظة القليوبية، والدكتورة رحاب الفخراني، عضو مجلس أمناء القبائل، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة زينب سعد، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في ساحة ناصر بمدينة الزقازيق.

وأوضح رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية أننا اليوم بصدد تنفيذ مبادرة "وطن واحد" على أرض الشرقية، والتي تشهد تقديم 2 طن من اللحوم البلدية و 7 طن من المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في مراكز (أبو حماد، الصالحية، بحر البقر، بلبيس، الحسينية)، بالإضافة إلى توزيع 2000 قطعة ملابس جديدة على الأطفال الأيتام، ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية أن مبادرة "وطن واحد" تأتي ضمن مبادرات المجلس لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية، وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدة غير القادرين على مواجهة أعباء الحياة، وفقًا لتوجيهات الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة المجتمع المدني.

2 طن لحوم الأسر الأكثر احتياجا أحمد عبد المعطي الأسر الأكثر الأكثر احتياجا

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