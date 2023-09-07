الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "حماة الوطن": لن ندفع بمرشح رئاسى.. وندعو الرئيس السيسي للترشح مجددا

د. اشرف سعد
د. اشرف سعد

أعلن أمين حزب حماة الوطن، عدم الدفع بأى مرشح رئاسى فى الاستحقاق القادم، داعيا الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة. 

وقال أشرف سعد، أمين عام الحزب، إن الحزب يعلن من ذلك المؤتمر موقفه النهائى وقد انتهى الحزب بإجماع المشاركين والمكتب التنفيذى، إلى قرار عدم الدفع بأى مرشح ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة وولاية جديدة لمصر.

واستكمل قائلا: أن الحزب قد أعلن تسهيل وتوفير العناصر البشرية وفتح جميع المقرات للحملات الانتخابية.

وأكد أن حزب حماة الوطن، لم تأتى دعوته لترشح الرئيس من فراغ ولكن من يوم توليه مقاليد الحكم وقد شهد الشعب على حرصه على تلبية المطالب وتحقيق الأمن والاستقرار وأهم شيء أنه قد أعاد مصر لمكانتها الحقيقية بين الدول.

 

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، منذ قليل، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
Capture
Capture
حزب حماة وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن بالشرقية محافظة الشرقية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مواد متعلقة

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

غلق 30 منشأة غذائية وصناعية مخالفة خلال شهر بالشرقية

افتتاح 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه في الشرقية

مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بالشرقية (صور)

إطلاق أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" من بحر مويس بالزقازيق

بدء تلقي طلبات نظام الدمج للطلاب ذوي الهمم بمعاهد الشرقية

بتكلفة مليار و108 ملايين جنيه.. افتتاح 10 مشروعات خدمية بالشرقية

ضبط 3400 علبة سجائر خلال حملات رقابية بالشرقية

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال