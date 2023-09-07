أمين "حماة الوطن": لن ندفع بمرشح رئاسى.. وندعو الرئيس السيسي للترشح مجددا

أعلن أمين حزب حماة الوطن، عدم الدفع بأى مرشح رئاسى فى الاستحقاق القادم، داعيا الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال أشرف سعد، أمين عام الحزب، إن الحزب يعلن من ذلك المؤتمر موقفه النهائى وقد انتهى الحزب بإجماع المشاركين والمكتب التنفيذى، إلى قرار عدم الدفع بأى مرشح ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة وولاية جديدة لمصر.

واستكمل قائلا: أن الحزب قد أعلن تسهيل وتوفير العناصر البشرية وفتح جميع المقرات للحملات الانتخابية.

وأكد أن حزب حماة الوطن، لم تأتى دعوته لترشح الرئيس من فراغ ولكن من يوم توليه مقاليد الحكم وقد شهد الشعب على حرصه على تلبية المطالب وتحقيق الأمن والاستقرار وأهم شيء أنه قد أعاد مصر لمكانتها الحقيقية بين الدول.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، منذ قليل، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي