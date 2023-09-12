حزب المؤتمر: الرئيس السيسى بث الروج فى الأحزاب من خلال الحوار الوطنى

قال مينا عماد الجاولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن اتحاد شباب حزب المؤتمر هو أول اتحاد شباب حزبي يتشكل في صورة اتحاد وليس أمانة شباب تتبع رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب لشئون الشباب مباشرة، مشيرًا إلى أنه تشكل بعد اندماج خمسة أحزاب سياسية واتحادات شبابها في عام ٢٠١٣ للتصدي للإعلان الدستوري الذي أصدرته الجماعة المحظورة في فترة حكمهم وفي هذا الوقت وقف حزب المؤتمر واتحاد شبابهم؛ ليتكاتف مع الشعب والجيش لاستعادة وطننا الحبيب.

أمين اتحاد الشباب بحزب المؤتمر: الاتحاد تشكل للتصدي لجماعة الإخوان بعد الإعلان الدستوري

وقال إنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الوطن ودعمه الكامل للشباب من خلال عمل منتديات شباب العالم، الذي فتح المجال لكافة الشباب السياسيين وغير السياسيين لدمجهم في الحياة السياسية وتأهيلهم وتمكينهم بعد ذلك في عصر ذهبي لتمكين الشباب والسماح لعودة الأحزاب لممارسة السياسة بشكل حقيقي والسماح لإنشاء الكيانات السياسية الشبابية لممارسة السياسة، وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي يجمع كافة التيارات السياسية المختلفة تحت مظلته، مضيفًا بأنها تجربة فريدة لم تحدث من قبل وليس لها مثيل في الحياة السياسية، وأيضا وجود البرنامج الرئاسي لإعداد القادة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعًا: "في ضوء ذلك قام اتحاد شباب حزب المؤتمر بتمكين الجيل الأول للاتحاد عدد ٣ مناصب قيادية داخل الحزب في عام ٢٠١٧ وخروج من تحت مظلته عدد ليس بالقليل في مواقع قيادية في أحزاب أخري، كما يوجد مايقرب من ١٠ نواب بالمجلس الحالي كانوا أعضاء في اتحاد شباب حزب المؤتمر".

أمين اتحاد الشباب: الرئيس السيسي فتح المجال أمام الشباب لدمجهم في الحياة السياسية

وأوضح أن الجيل الحالي لاتحاد الشباب، يعمل علي الاهتمام بتأهيل الشباب السياسي وغير السياسي ودمجهم في الحياة الحزبية والسياسية من خلال ورش عمل تخصصية، وأيضا يقوم الاتحاد بدوره المجتمعي في إعداد دورات لتأهيل الشباب لسوق العمل ودورات لتأهيل الشباب للمحليات وللعمل السياسي بشكل عام، معربا عن تشرفه بمشاركة أعضاء الاتحاد في الحوار الوطني لعرض روئية الحزب في مختلف المجالات، حيث يسعى دائما للتكاتف مع كافة الأحزاب للعمل معاً لمصلحة شبابنا.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بث الروح في أجساد الأحزاب السياسية من خلال دعوته للحوار الوطني الذي جمع تحت مظلته كافة التيارات والأيديولوجيات الفكرية والسياسية المختلفة لوضع حلول لكافة المشكلات لرفعة مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك فى كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر "مشاركة من أجل الوطن"، وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب تسير مطر، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، احمد دياب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ والدكتورة النائبة غادة علي والنائب أحمد عبدالجواد والنائب محمد السباعي.

حيث يعقد الملتقى برعاية أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية.

حيث شارك وفد حزب المؤتمر بملتقى شباب الأحزاب برئاسة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، أحمد خالد نائب رئيس الحزب، محمود الماظ مساعد رئيس الحزب، خالد مرشد، وليد سليم، يوسف عماد وأعضاء اتحاد الشباب، وعدد من أعضاء الاتحاد والقيادات الشابة بالحزب.