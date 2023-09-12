الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: مصر حريصة على دعم ومساندة الأشقاء العرب

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية حريصة على دعم الأشقاء العرب، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، ولعل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة، وتوجيهه بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتأكيده على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا.

دعم ومساندة للأشقاء ودول المنطقة 

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: هذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية تعكس مكانة الدولة المصرية فى المنطقة، ووقوفها بجانب الأشقاء فى مختلف الأزمات، وتقديم كل ما لديها من دعم ومساندة لهو خير دليل على دعم الدولة المصرية للأشقاء فى المنطقة، وهذا يؤكد استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر، وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية.

السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات

وأشاد السعيد غنيم بحزمة القرارات التي تكون على وجه السرعة حيال القضايا فى المنطقة للأشقاء، حيث تلعب الدولة المصرية دورًا هامًا فى المنطقة، وتستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر، بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية والدعم والمساندة طوال الوقت.

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2497 قتيلًا و2476 مصابًا

وكان الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة قد أسفر عن سقوط 2497 قتيلًا، و2476 مصابًا، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل، والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرًا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

كما أدى الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات المغربية.

حزب المؤتمر المغرب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة القوات المسلحة

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