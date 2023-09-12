عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب.. والناطق باسم الحكومة: ستستقر قريبا جدًا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جدًا، وذلك بعدما أعلن التليفزيون الرسمي ارتفاع عدد القتلى إلى 2681.

وأضاف الناطق باسم الحكومة في تصريحات له: سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وقال إن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل.

كما أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيرًا إلى قرب عودة الخدمات لمراكش في أسرع وقت.

كذلك قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

ارتفاع عدد القتلى ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 حالة

من جانبه، قال التليفزيون المغربي، إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء يوم الجمعة الماضي ارتفع إلى 2681، وأضاف أن إجمالي عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 2501 مصاب.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن.

فيما تعمل السلطات على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا، ويواجه عمال الإغاثة تحدياً للوصول إلى القرى الأكثر تضررا في منطقة جبال الأطلس، وهي سلسلة جبال وعرة غالباً ما تكون المناطق السكنية فيها نائية، حيث انهار الكثير من المنازل فيها.

يذكر أن هذا الزلزال الذي ضرب المغرب، فجر السبت الماضي، هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أغادير، وحصد 2497 قتيلا على الأقل، و2476 جريحاً، وفق أحدث إحصائية صدرت اليوم عن وزارة الداخلية.