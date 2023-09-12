الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلان الحداد 3 أيام.. "القاهرة الإخبارية" تبرز تصريحات السيسى بشأن ليبيا والمغرب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أبرزت فضائية “القاهرة الإخبارية” تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم مصر لليبيا والمغرب، وتضمن ذلك مجموعة من القرارات فيها التضامن الشعبي والدعم اللوجستي والعيني.

وفيما يأتي تفاصيل أبرز تصريحات الرئيس السيسي:-

  1. الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى صباح اليوم عددا من قادة القوات المسلحة.
  2. الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.
  3. إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
  4. الرئيس يوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.
  5. الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
  6. الرئيس يؤكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

السلطات الليبية تعلن حالة الاستنفار في درنة لإغاثة المنكوبين

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

وأعلنت حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، ليل الجمعة، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

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