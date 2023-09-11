برلماني: مشاركة مصر في قمة العشرين يؤكد قوة اقتصادها

أشاد مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالهند: “عبرت عن مكانة مصر عالميا، وأبرزت دورها الريادي في الدفاع عن أفريقيا”.

أشار نصار، في تصريح الإثنين، إلى كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند بعدما عبرت بوضوح عن الدور المصري الداعم لمسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية والحرص على تحديد المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدور التنموي للقارة بوجه عام ومجموعة العشرين على المستوى الخاص، فضلا عن ضرورة التحرك فيما يخص أفريقيا سواء من ناحية ديونها أو تأثير التغير المناخي عليها.

أوضح عضو النواب أن كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين، طالبت بوضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، في ظل الصراعات في العالم وتأثر دول القارة بتداعياتها.

وقال نصار: “مشاركة مصر في هذه القمة الرفيعة، أكد أن دورها الريادي والفعال على المستوى الإقليمي والعالمي، والسعي باستمرار لأن تكون قضايا أفريقيا على مائدة القمم العالمية، لافتًا إلى أن حضور الرئيس السيسي قمة العشرين، يعكس الحرص في تمثيل الاقتصاد المصرى الواعد والقادر، على أن يكون حلقة الوصل بيين العالم وإفريقيا”.

وأشار الى أنه فيما يخص المناخ، أوضح أن مصر طرحت أفكارًا كثيرة، مثل صندوق مواجهة الخسائر والأضرار، والانتقال العادل، وكيف تنتقل دول إفريقية ونامية إلى الاقتصاد الأخضر.