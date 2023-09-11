مهران: قمة العشرين تعزز التعاون الدولى وتهدف للاستقرار العالمى

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن قمة العشرين الأخيرة، المنعقدة بالهند، تركز بشكل كبير على دور القانون الدولي وتطبيقه في سياق التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تجمع هذه القمة بين قادة أكبر اقتصادات العالم، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا ذات الأهمية البالغة.

وأكد الدكتور مهران على أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي في مجالات مثل حقوق الإنسان والتجارة الدولية والاستثمار وحماية الملكية الفكرية، ودعا الزعماء المشاركون إلى تعزيز الشفافية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بنية جادة، للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وتعزيز التجارة العادلة.

أهمية احترام حقوق الإنسان

وأضاف أن هناك قضايا أخرى تهتم بها القمة تم التطرق إليها تتعلق بالقانون الدولي، مثل حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتم التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي والتنسيق في هذه القضايا.

وأكد أستاذ القانون الدولي على أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، وتطوير إطار قانوني دولي يمكنه التعامل مع التحديات المتزايدة في هذا المجال، لافتًا إلى أن قمة العشرين ستظل منصة حيوية لمناقشة وتعزيز دور القانون الدولي في تعزيز الاستقرار العالمي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.



كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين للدول المشاركة، دليل على متانة وقوة العلاقات الخارجية للدولة المصرية في ظل وجود إدارة سياسية حكيمة، فضلًا عن الحرص على تعزيز التعاون بين الدول في العديد من المجالات.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، بأن زيارة الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة العشرين تفتح العديد من الأسواق الاستثمارية الواعدة لمصر، والتي ستساهم بالتأكيد في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن لقاءات الجانب المصري، خلال انعقاد مجموعة العشرين، تطرقت إلى الحديث عن العديد من القضايا، ومن بينها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة وبحث آليات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن مناقشة التطورات والموضوعات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت على أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند حملت العديد من الرسائل الهامة، من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتوفير حياة كريمة لتحقيق آمال الشعوب في التنمية.