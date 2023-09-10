الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد المنعم السعيد يجيب: لماذا يشارك الرئيس السيسي بالمنتديات الدولية مثل قمة العشرين؟

عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد

قال الكاتب عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يسير في اتجاهين الأول هو السلام وتحقيق التنمية المستدامة، والثاني يعيش على الجغرافيا السياسية وصراع القوى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر معروف عنها أنها تحمل الضمير العالمي، وتحاول أن تنقله بقوة في المنتديات الدولية، منوها أن مصر رائدة بالنسبة للضمير والسلام والالتزام بالمواثيق الدولية.

هذه أهداف مشاركة السيسي في قمة العشرين

ولفت إلى أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين مع رئيس دولة الهند وتركيا ورئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الهدف منها الوصول لأهداف عملية مثل حل مشكلة الغاز وجلس استثمارات جديدة.

عبدالمنعم السعيد مجلس الشيوخ محمد الباز اخر النهار الهند قمة العشرين

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