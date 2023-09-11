مدحت الكمار: مشاركة السيسى فى قمة العشرين تعزيز لمكانة مصر عالميًا وإفريقيًا

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال قمة العشرين في الهند، مشيرًا إلى أنها استهدفت تعزيز التعاون في كل المجالات، كما أكدت حضور مصر ودورها ورؤيتها خلال القمة.

فتح أسواق جديدة للاستثمار

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم: إن الرئيس السيسي يسعى لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر وإفريقيا على هامش قمة العشرين، كما أن حضوره لهذه القمة، في أعقاب دعوة مصر للانضمام لبريكس، يؤكد أهمية الاقتصاد المصري وحيويته وانطلاقته نحو المستقبل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السيسي يسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع كل دول العالم، لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر، خاصة وإفريقيا عامة لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

لقاءات الرئيس على هامش القمة

وأشار مدحت الكمار، إلى تطرق لقاءات الرئيس في قمة العشرين بالهند، وبحث كل القضايا في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، وزيادة الاستثمارات وغيرها علاوة على القضايا السياسية الشائكة.

وأوضح النائب أن لقاءات السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، مع عدد من الرؤساء والزعماء والقادة العالميين، تأكيد على حرصه في تعزيز التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

واختتم النائب مدحت الكمار أن مشاركة السيسي في قمة العشرين تحرك دولي مهم سياسيًا واقتصاديًا، وتعزيز لمكانة مصر ودورها عربيًا وعالميًا وعلى الصعيد الإفريقي.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن هناك قضايا ملحة تستوجب وضع الحلول لها قبل تفاقمها، وخص منها قضيتين، الأولى هي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، أما القضية الثانية فهي أن الالتزام بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" يقتضي ضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولي.