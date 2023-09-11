الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: مشاركة السيسى فى قمة العشرين تعزيز لمكانة مصر عالميًا وإفريقيًا

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أهمية لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال قمة العشرين في الهند، مشيرًا إلى أنها استهدفت تعزيز التعاون في كل المجالات، كما أكدت حضور مصر ودورها ورؤيتها خلال القمة.

txt

الصحف تبرز دعوة الرئيس السيسى لتطوير نظام التمويل الدولى فى "قمة العشرين"

فتح أسواق جديدة للاستثمار 

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم: إن الرئيس السيسي يسعى لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر وإفريقيا على هامش قمة العشرين، كما أن حضوره لهذه القمة، في أعقاب دعوة مصر للانضمام لبريكس، يؤكد أهمية الاقتصاد المصري وحيويته وانطلاقته نحو المستقبل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السيسي يسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع كل دول العالم، لفتح أسواق استثمارية واعدة في مصر، خاصة وإفريقيا عامة لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

txt

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تقديراً لدور مصر

لقاءات الرئيس على هامش القمة

وأشار مدحت الكمار، إلى تطرق لقاءات الرئيس في قمة العشرين بالهند، وبحث كل القضايا في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، وزيادة الاستثمارات وغيرها علاوة على القضايا السياسية الشائكة.

وأوضح النائب أن لقاءات السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، مع عدد من الرؤساء والزعماء والقادة العالميين، تأكيد على حرصه في تعزيز التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

txt

قمحة: لقاءات الرئيس وشركائه فى قمة العشرين تعكس خطة مصر للتنمية المستدامة

واختتم النائب مدحت الكمار أن مشاركة السيسي في قمة العشرين تحرك دولي مهم سياسيًا واقتصاديًا، وتعزيز لمكانة مصر ودورها عربيًا وعالميًا وعلى الصعيد الإفريقي.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن هناك قضايا ملحة تستوجب وضع الحلول لها قبل تفاقمها، وخص منها قضيتين، الأولى هي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، أما القضية الثانية فهي أن الالتزام بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" يقتضي ضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولي.

النائب مدحت الكمار قمة العشرين الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمارات دورمصر

الأكثر قراءة

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم