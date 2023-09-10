برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تقديراً لدور مصر

أكد النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال قمة العشرين المنعقدة بالهند، تأتي تقديراً لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وبناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية.

وقال بدران إن مشاركة مصر في قمة العشرين تأتي عقب دعوة مصر للإنضمام إلى مجموعة بريكس كعضو دائم، ذلك الذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

دلالات سياسية واقتصادية

وأشار بدران في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشاركة لها دلالات سياسية واقتصادية أيضاً وهي تطور العلاقات المصرية الهندية هي السنوات الماضية، والحرص على توطيدها، موضحة أن قمة العشرين تأتي في توقيت صعب حيث يمر العلم بظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تحتاج إلي التعاون وتضافر الجهود بحلول واقعية للخروج من تلك الأزمة.

وأشاد بدران، بلقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من زعماء وقادة العالم ،وعدد من المؤسسات الدولية، لفتح مجالات أمام الاستثمارات وتوطيد العلاقات بما يعود بالإيجاب على مصر خاصة في مصر خاصة وإفريقيا عامة لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

كما أشاد بكلمة الرئيس بقمة العشرين التي جاءت كاشفة للتحديات التي تعاني منها العالم ، وضرورة العمل على تحقيق التوازن بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية، كما حملت تأكيد واضح في ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ، مؤكداً أن الكلمة شاملة وكاشفة للأزمات الدولية الراهنة واختلالات الهيكل المالى العالمى وأدوار مؤسسات التمويل.

إعلان قمة العشرين

وأكد بدران أهمية إعلان قمة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو أساسي حيث يضم في عضويته 55 دولة دولة، ويبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا كبيرا لدول القارة من أجل صياغة مجتمع عالمي أكثر توازنا ومرونة في التعاطي مع قضايا الدول الفقيرة.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تولت بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.