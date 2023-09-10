قمة العشرين وزيارة فيتنام تمنعان بايدن من إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحيي ذكرى أحداث هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، لاسيما وأن بايدن يقوم بواجباته الرئاسية ما بين حضور قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي ثم زيارة فيتنام.

إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ووفقًا لما نقلته الصحيفة الأمريكية، فإن بايدن لن يشارك في إحياء ذكري أحداث 11 سبتمبر كما كان من المقرر.

ويحيي الشعب الأمريكي غدًا الإثنين الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وللمرة الأولى، لن يتواجد الرئيس في أي مكان في الولايات الـ48 المتجاورة لإحياء هذه المناسبة، لكن سوف يحتفل الرئيس بايدن بالذكرى السنوية في قاعدة الميندورف- ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا في أنكوريج، حيث سيتوقف في طريقه إلى منزله من قمة مجموعة العشرين في الهند.

وسبق وأعلن البيت الأبيض عن أن بايدن سيلتقي بأعضاء الخدمة العسكرية وعائلاتهم، ولن يعود في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية في أي من المواقع التذكارية لأحداث 11 سبتمبر.

وبدلًا من ذلك، ستشارك نائبة الرئيس كامالا هاريس في الحفل السنوي لمدينة نيويورك في المتحف التذكاري الوطني لأحداث 11 سبتمبر في مانهاتن، ومن المقرر أن تضع السيدة الأولى جيل بايدن إكليلا من الزهور على نصب البنتاغون التذكاري لأحداث 11 سبتمبر.

ضحايا أحداث 11 سبتمبر

وقتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها إرهابيون من تنظيم القاعدة تحت إشراف أسامة بن لادن زعيم التنظيم قبل السابق.

واختطف أفراد التنظيم طائرتين من شركة الخطوط الجوية الأمريكية وطائرتين من شركة يونايتد إيرلاينز في ذلك الصباح، واستهدفت اثنتين من الطائرات برجي مركز التجارة العالمي، مما أدى إلى انهيارهما في غضون ساعات.

واصطدمت طائرة أخرى بمبنى البنتاغون، مما تسبب في انهيار جزئي. ومن المرجح أن الطائرة الرابعة كانت متجهة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي أو البيت الأبيض، لكنها تحطمت في حقل في شانكسفيل بعد أن قاوم الركاب الخاطفين.