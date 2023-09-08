الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"القاهرة الإخبارية": أحداث 11 سبتمبر شكلت صدمة أصابت المجتمع الأمريكي

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن أحداث 11 سبتمبر شكلت صدمة أصابت المجتمع الأمريكي. 

وأضاف العميد خالد عكاشة خلال لقائه ببرنامج" ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أمريكا ظنت أنه لن يتم استهدافها داخل أراضيها، لافتاً إلى أنه كانت هناك محاولات سبقت أحداث 11 سبتمبر لكنها فشلت. 

وأوضح أن أمريكا اعتقدت بإيواء البعض أنها اخترقت القاعدة، لافتاً إلى أن أمريكا أنفقت أموالاً كثيرة على أعضاء القاعدة، كما راهنت أمريكا على تشكيل مجموعات تسمى المجاهدين. 

وأشار إلى أن أمريكا أنفقت أموالاً كثيرة على أعضاء القاعدة، كما أدارت أمريكا شبكة كبيرة من العملاء لإنهاك السوفيت، كما أن أمريكا اختارت أفغانستان ساحة لعملائها من المخابرات.

وأكد العميد خالد عكاشة، أن أمريكا ظنت أن عملية أفغانستان ساهمت بتفكيك الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن أمريكا استقطبت شبابًا من دول الشرق الأوسط، ولم تعلم أمريكا بأن عناصر التنظيم سترتد عليها مرة أخرى.

خطر تنظيم القاعدة لا يقف عند حدود معينة

وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على عناصر طالبان، لافتًا إلى أن خطر تنظيم القاعدة لا يقف عند حدود معينة، حيث قدمت القاعدة نفسها للعالم باسم "الجهاد العالمي"، وقد استهدفت القاعدة مصر والسعودية والجزائر وليبيا. 

العميد خالد عكاشة المركز المصرى للفكر برنامج ثم ماذا حدث الإعلامي جمال عنايت القاهرة الإخبارية

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