أكسيوس: بايدن وترامب يواجهان أزمات متعددة فى الحملات الانتخابية

قال موقع أكسيوس، يبدو أن المشاكل القانونية التي يواجهها كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه السابق دونالد ترامب، فضلًا عن أعمارهم الكبيرة تعوق أنشطة حملتهما الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2024.

ضعف حملات ترامب وبايدن

وقال الموقع الأمريكي في تقرير له، إن دونالد ترامب وجو بايدن يديران حملاتهما الانتخابية لخوض انتخابات عام 2024، بطريقة أكثر هدوءًا وحذرًا، حيث يتجنبان المخاطرة ويفضلان وسائل الإعلام الصديقة دون القيام بالعديد من الحملات العامة المعتادة.

وأوضح التقرير أن واجبات بايدن الرئاسية والمعارك القانونية لترامب، تحدان من قدرتهما على القيام بالحملات الانتخابية، إلى جانب حقيقة أن الرجلين متقدمان في السن، يبلغان من العمر مجتمعين 157 عامًا.

نشر 55 فيديو وتجمع انتخابي لترامب

وفيما يتعلق بترامب، فقد حضر حدثين عامين في إطار حملته الانتخابية في أغسطس الماضي، واختار ترامب عقد المزيد من الاجتماعات الخاصة في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر ونشر مقاطع فيديو عبر الإنترنت، وبدلًا من مشاركته في الأحداث العامة، نشر ترامب 55 مقطع فيديو على "إنستجرام" تناولت مواضيع متنوعة.

فيما قام بايدن بتجمع انتخابي واحد منذ أن أعلن عن حملة إعادة انتخابه في أبريل وأدلى بتصريحات سياسية، عندما اجتمع مع الجماعات البيئية ومنظمات الحقوق الإنجابية والنقابات العمالية، كما ركز بايدن على الرحلات الرئاسية التي تركز على السياسة.

وعادة ما تكون الأحداث الجماهيرية التي يشارك فيها بايدن في منتصف النهار بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، بينما يقول مساعدوه إن عمره يحد أحيانًا من جدول أعماله، وكان بايدن يقول لأصدقائه من حين لآخر إنه يشعر بالتعب، وفقًا لكتاب فرانك فوير الجديد "السياسي الأخير".

إحصائيات عن أنشطة بايدن الانتخابية

وعقد بايدن عددًا قليلاً نسبيًا من الأحداث العامة بعد الساعة السادسة مساءً، مع 19 ظهورًا مسائيًا في الفترة من يونيو إلى يوليو من هذا العام، وفقًا للسجلات التي احتفظ بها مارك كنولر، مراسل راديو سي بي إس نيوز السابق والذي يعمل كمؤرخ غير رسمي للجداول الرئاسية.

على النقيض من ذلك، عقد الرئيس أوباما 25 حدثًا بعد الساعة السادسة مساءً. خلال نفس الفترة من عام 2011، وبشكل عام، كان أوباما أكثر نشاطًا بكثير من بايدن، حيث ظهر في 63 حدثًا خلال أشهر الصيف الثلاثة التي سبقت حملة إعادة انتخابه، مقارنة بـ43 لبايدن.

وكان بايدن متقدمًا قليلًا على ترامب، الذي عقد 39 حدثًا في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لنولر كما أجرى بايدن أربع مقابلات هذا الصيف، وفقًا لمارثا جوينت كومار، الأستاذة الفخرية في جامعة توسون، وأحيانًا يختار الأسئلة العابرة من مجموعة الصحافة.

تجنب ترامب للمقابلات الصعبة مع تزايد لوائح الاتهام

ومع تراكم لوائح الاتهام على مدى الشهرين الماضيين، تجنب ترامب المقابلات الصعبة واختار مضيفين متعاطفين أيديولوجيًا- تاكر كارلسون، وجلين بيك، وهيو هيويت، وعندما سأل هيويت ترامب عن قضية الوثائق، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال: "أنا لا أتحدث عن أي شيء... أنا لا أخبرك" - لكنه أضاف أنه سيدلي بشهادته في المحاكمة.

وألغى ترامب مؤتمرًا صحفيًا في منتصف أغسطس تعهد فيه بالرد على لائحة الاتهام الموجهة إليه في جورجيا، قائلًا إن محاميه يعتقدون أنه سيكون من الأفضل التواصل من خلال الملفات القانونية، كما أجرى ترامب مقابلات مع بريت باير من سيمافور وفوكس نيوز مع مجموعة من الدفاعات المتغيرة التي حذر خبراء قانونيون من إمكانية استخدامها ضده عند محاكمته بتهم الوثائق السرية.