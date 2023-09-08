سر موافقة بايدن على تعريفات ترامب الجمركية ضد الصين

أثارت الولايات المتحدة الجدل حول إلغاء تعريفاتها الإضافية المفروضة على البضائع الصينية، على الرغم من دعوة بكين لإزالتها في الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى الأخيرة في بكين، لكنها قد تحاول جعلها أكثر "استراتيجية" بعد المراجعة، وفق ما أوردته جلوبال تايمز.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لشبكة سي إن بي سي CNBC يوم الثلاثاء، إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يجري مراجعة مدتها أربع سنوات بشأن تعريفات القسم 301 التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات من الصين، وقالت إن الرسوم الجمركية كان من الممكن أن تكون أكثر استراتيجية.

وأضافت رايموندو: "لم نضع هذه التعريفات موضع التنفيذ، لا نعتقد أن هذه الكلمات منطقية في كثير من الحالات، ومع ذلك، لا أعتقد أن إدارة بايدن ستجري أي تغييرات حتى تنتهي تلك المراجعة".

وقالت نائبة الممثل التجاري الأمريكي، سارة بيانكي، في مايو الماضي، إنه سيكون من المعقول توقع الانتهاء من المراجعة الجارية بشأن الرسوم الجمركية بحلول نهاية هذا العام. في 28 أغسطس، أعرب وزير التجارة الصيني وانج وينتاو عن مخاوف جدية بشأن تعريفات القسم 301 لرايموندو خلال اجتماعهما في بكين.

وقال شو يو تينج، المتحدث باسم وزارة التجارة، في 31 أغسطس: "استمرت إجراءات التعريفة الجمركية الأمريكية بموجب المادة 301 ضد الصين لمدة خمس سنوات، مما أدى إلى تباطؤ خطير في تطوير التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، ووضع أعباء إضافية على الشركات والمستهلكين في البلدين، وتعطيل النظام التجاري العالمي والتأثير على الاستقرار والاقتصاد العالمي"، "أمن الاقتصاد العالمي".

وقال شو: "لقد قضت منظمة التجارة العالمية بوضوح بأن التعريفات الأمريكية بموجب المادة 301 تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن "إلغاء جميع الرسوم الجمركية الإضافية على الصين مفيد لكل من الصين والولايات المتحدة، وكذلك للعالم أجمع".

أزمة الرقائق

في عامي 2018 و2019، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على آلاف الواردات من الصين بقيمة تبلغ حوالي 370 مليار دولار في ذلك الوقت بعد أن وجد تحقيق بموجب المادة 301 أن الصين كانت تجبر الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا الحساسة للقيام بأعمال تجارية واختلاس الملكية الفكرية الأمريكية.

في 3 سبتمبر، صرح ريموندو لوسائل الإعلام أن الولايات المتحدة ستواصل بيع رقائق بمليارات الدولارات سنويًا للصين، لكن الغالبية العظمى لن تكون من النوع المتطور.

وقالت: "لن نبيع الرقائق الأمريكية الأكثر تطورًا للصين التي يريدونها لقدراتهم العسكرية".

وأضافت إن بيع رقائق معينة للصين سيولد في النهاية إيرادات للشركات الأمريكية للاستثمار في مزيد من البحث والتطوير.