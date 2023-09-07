الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: القضايا التى يواجهها ترامب لم تؤثر على حظوظه بانتخابات 2024

الرئيس الامريكي السابق
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، إن القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد  ترامب لم تؤثر على حظوظه في سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 2024، ولكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن فوز ترامب في انتخابات 2024 سوف يهدد الشرعية الرئاسية الأمريكية.

ترامب وسباق البيت الأبيض 

وقالت الصحيفة إن لوائح الاتهام الأربع ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لم تضعفه حتى الآن، وبدلًا من جعله أكثر قابلية للهزائم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أو حثه على الاستقالة، فإن "القضايا القانونية" التي يواجهها ترامب، لم يكن لها تأثير يذكرــ  بل كانت إيجابية بعض الشيءــ على حظوظه السياسية.

ترامب يتجه نحو ترشيح الحزب الجمهوري ولديه فرصة عادلة لهزيمة بايدن

وتابعت "واشنطن بوست": يتبقى  أربعة عشر شهرًا حتى نوفمبر 2024، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات الرئاسة، ولكن حتى الآن فإن ترامب يتجه نحو ترشيح الحزب الجمهوري، ولديه فرصة عادلة لهزيمة الرئيس بايدن أو أي ديمقراطي آخر.

وأضافت الصحيفة: من الواضح أن الكثير يمكن أن يحدث في الأشهر الأربعة عشر المقبلة، لا يزال من الممكن أن يخسر ترامب أمام أحد منافسيه الحاليين في الحزب الجمهوري أو أحد المشاركين المتأخرين.

وواصلت: قد تؤدي أزمة صحية لإجبار بايدن على الانسحاب من السباق، ومن الممكن أن تؤدي الإدانة الجنائية أخيرًا في قضية ترامب إلى كسر قبضته على ناخبي الحزب الجمهور، إذ أن 45% من الجمهوريين لن يصوتوا له إذا ثبتت إدانته، و52% لن يصوتوا له في المئة إذا ذهب إلى السجن، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز"- إيبسوس مؤخرًا.

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التعديل الرابع عشر.. الورقة الأخيرة لمنع ترامب من خوض انتخابات الرئاسة

فوز ترامب يهدد الشرعية الرئاسية

واختتمت الصحيفة قائلة إنه في حالة فوز ترامب فإن الشرعية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون مهددة، لاسيما وأنه في وضع ترامب فإن القضايا التي يواجهها تتعلق "بالتدخل في الانتخابات" و"سجن المعارضين السياسيين"، ولن تردعه عن اختلاق أكاذيب جديدة بشأن نتائج انتخابات 2024.

 

ترامب البيت الأبيض الشرعية الرئاسية مغربية انتخابات واشنطن بوست

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