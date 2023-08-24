الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لن يعيش".. ترامب يؤكد عدم قدرة بايدن على إنهاء النزاع الأوكرانى الروسى

ترامب
ترامب

عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا، وأنه قد لايعيش حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024.

جاء ذلك في مقابلة له مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المعروفة بـ"تويتر سابقًا"، قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها.

وقال ترامب: "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".

وأضاف: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى: "لا أعتقد".

وتابع: "بايدن ضعيف من جميع الجوانب، أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسدياً، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال".

وأردف: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض.. على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء..على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمراً صعبًا على الإطلاق".

وجو بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا.

يشار إلى أن ترامب وعد في وقت سابق بأنه سيحقق وقفًا للصراع "فورًا" و"بسهولة كبيرة" خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

ترامب
ترامب
​دونالد ترامب​ جو بايدن الحرب الأوكرانية المذيع تاكر كارلسو انتخابات الرئاسة الامريكية 2024

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