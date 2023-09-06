ذا هيل: بايدن يشعر بالقلق من سباق انتخابات الرئاسة أمام ترامب

كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن من هجماته على سلفه السابق دونالد ترامب، في وقت من المحتمل فيه أن يلتقيا كلاهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2024.

بايدن يهاجم ترامب

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تقرير لها، إن الرئيس بايدن يبدو أنه يشعر بالقلق من سلفه ترامب لاسيما مع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2024، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن كثف هجماته على ترامب، وبسبب سجله في المكتب البيضاوي في وقت يبدو فيه أن الاثنين يتجهان بشكل متزايد نحو مباراة العودة في البيت الأبيض في الخريف المقبل.

ولم يذكر بايدن اسم ترامب أثناء انتقاده للرئيس الأخير، لكن الانتقادات كانت مباشرة وشخصية ومن المستحيل تفويتها.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال خطاب ألقاه بايدن في فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال، قال بايدن إن "آخر رجل" شغل مكتبه عرّض المعاشات التقاعدية للخطر، وترك منصبه بوظائف أقل مما كان عليه عندما وصل.

ووجه بايدن الجمعة انتقادات أيضًا إلى ترامب، قائلًا إن "أمريكا خسرت وظائفها" في ظل إدارته، وإن ترامب "واحد من رئيسين فقط في التاريخ دخلا رئاسته وغادرا بوظائف أقل مما كانت عليه عندما دخل".

ويُظهر الخطابان مجتمعين أن ترامب في ذهن بايدن، وأنه يريد بناء الحجة القائلة بأن الاقتصاد تحت قيادته أقوى، وليس أضعف، من قيادة ترامب.

الاقتصاد في عهد بايدن

وقالت الصحيفة إن الاقتصاد كان قضية ضعيفة بالنسبة لبايدن، ولكن استخدامه للاقتصاد يعزز وجهات النظر الأمريكية حول قيادته بأنه لم يحقق تحسنًا في الاقتصاد الأمريكي.

ويظهر متوسط استطلاعات موقع "Real Clear Politics" أن 38% فقط ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، مقارنة بـ58.4% لا يوافقون على ذلك.

وحصل بايدن على موافقة بنسبة 43%، ولكن هناك 54% من المعارضين لتعامله مع الاقتصاد، في استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست بالاشتراك مع يوجوف في الفترة من 26 إلى 29 أغسطس.