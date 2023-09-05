الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فوكس نيوز

بايدن ونائبته هاريس يلجآن إلى أموال عائلة سوروس لتمويل حملتهما الانتخابية

كامالا هاريس وأليكس
كامالا هاريس وأليكس سواريس

استضافت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وريث جورج سوروس، أليكس سوروس، في مقر إقامتها الخاص، إلى جانب العديد من كبار المانحين الديمقراطيين الآخرين في وقت سابق من هذا العام، حسبما تظهر سجلات زوار البيت الأبيض، وذلك للحصول على تمويلات لحملتها الانتخابية هي والرئيس بايدن.

وأصدر البيت الأبيض سجلات زوار هاريس لشهر مايو الماضي في أواخر الأسبوع الماضي، وأظهر أن أليكس سوروس زار مسكن هاريس الخاص، في 31 مايو الماضي وذلك في "الطابق الأول VPR" بالبيت الأبيض، كما شارك في اللقاء عارضة الأزياء الشهيرة سافانا هيتيما وسبعة مانحين ديمقراطيين بارزين آخرين، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونشر سوروس صورة لنفسه مع هاريس على منصة "X" المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، في 6 يونيو الماضي، وتفاخر باجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي لكن تفاصيل مكان وزمان انعقاد الاجتماع لم تكن معروفة من قبل.

وكتب سوروس على تويتر قائلا "من الرائع الاجتماع بنائبة الرئيس كامالا هاريس!".

تفاصيل لقاءات سوروس وهاريس

وكان هذا الاجتماع هو المرة الحادية والعشرين التي يلتقي فيها سوروس مع أحد أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن، وفقا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن فري بيكون.

وتشير سجلات الزوار إلى أن سوروس والضيوف الآخرين وصلوا إلى سكن هاريس بالبيت الأبيض في الساعة الرابعة مساءً وبقوا حتى منتصف الليل.

عندما تفاخر سوروس لأول مرة بالاجتماع في وقت سابق من هذا العام، لفت انتباه العديد من الشخصيات الإعلامية المحافظة، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

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تأثير سوروس على إدارة بايدن

وقالت السيناتور مارشا بلاكبيرن، الجمهورية من ولاية تينيسي: "من المضحك أن اليسار يريد منكم أن تصدقوا أن عائلة سوروس ليس لها أي تأثير في السياسة".

وأضاف الناشط السياسي لوغان دوبسون: "هل لا يزال من المهين القول بأن عائلة سوروس لها تأثير كبير على السياسة الديمقراطية؟".

ويحافظ سوروس الأصغر سنا أيضا على اتصال وثيق مع المشرعين الديمقراطيين، الذين كثيرا ما يتباهى بهم وينشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويعرض حسابه على إنستجرام عشرات الصور مع كبار الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بين عامي 2018 و2022، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز".

وبحسب الشبكة جاءت زيارة سوروس قبل أيام قليلة من إعلانه أنه سيتولى إدارة مؤسسة المجتمع المفتوح، وهي المجموعة الخيرية التي يملكها والده ويعتبر أليكس سوروس الأصغر سنا "أكثر يسارية جذريا من والده".

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