مساءلة وأزمة التمويل الحكومى.. تحديات أمام بايدن

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن محاولة مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للجمهوريين، واعتبرت أن أمر المساءلة ليس الأمر الوحيد الذي قد يقلق الإدارة الأمريكية الحالية وتحديدًا الديمقراطيين.

مساءلة بايدن

وقالت الصحيفة: كان البيت الأبيض يستعد تدريجيًا لتحقيق يهدف إلى عزل الرئيس جو بايدن من جانب الحزب الجمهوري، ولكنه بدأ يشعر أنه سيستفيد من التحقيق أكثر مما سيستفيد منه الجمهوريون.

وتابعت: في حين يعتقد الديمقراطيون أن الناخبين المستقلين والمتأرجحين سينقلبون في نهاية المطاف ضد قادة الحزب الجمهوري لاستخدامهم المساءلة كانتقام سياسي ضد الرئيس، فإنهم يستعدون أيضًا لتحقيق يستغرق وقتًا طويلًا ومستنزفًا - وهو التحقيق الذي يمكن أن يخلق عناوين سلبية وينطوي على احتمال حدوث أحداث غير متوقعة النتائج.

التمويل الحكومي

وقالت الصحيفة: ولكن هذه ليست النقطة السياسية الساخنة الوحيدة التي يستعد الديمقراطيين للمواجهتها، حيث يستعد مساعدو بايدن أيضًا لمعركة أخرى وشيكة مع الجمهوريين حول التمويل الحكومي. وهم يعتقدون أن المواجهة سوف تتحول أيضًا لصالحهم - خاصة إذا أدت إلى إغلاق الحكومة.

وأعرب مساعدو بايدن عن قلقهم بشأن الضرر الذي يمكن أن يلحقه الإغلاق الممتد بالاقتصاد ونفسية الجمهور، خاصة وأن بايدن يكافح لإقناع الناخبين بأن التوقعات الاقتصادية للبلاد آخذة في التحسن.

قال أحد مستشاري البيت الأبيض، الذي لم يتم الكشف عن هويته: "المشكلة الوحيدة في استراتيجية عزل [الجمهوريين] هي أنه ليس لديهم أي أساس على الإطلاق لعزل الرئيس" وإن الإغلاق هو عمل أكثر خطورة.

وقال ديمقراطي مقرب من حملة بايدن: "لقد جرب الجمهوريون الكثير من هذه الضربات في عام 2020 وفشلوا". "ولكن في محاولة لدعم حملة [دونالد] ترامب لعام 2024 والانتقام السياسي، يروج هؤلاء الجمهوريون أنفسهم لنفس نظريات المؤامرة المكشوفة التي تم الحديث عنها منذ حوالي خمس سنوات. لقد تم التحقيق معهم مرارًا وتكرارًا. لقد فشلوا في الكشف عن أي دليل على ارتكاب الرئيس مخالفات، والأمريكيون يدركون ذلك بشكل صحيح.