الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع حديث: الناخبون الأمريكيون يعتبرون بايدن "مسن جدًا" لإعادة انتخابه

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف استطلاع للرأي حديث أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن غالبية الناخبين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن مسنّ جدًا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، حيث تعقد انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل 2024.

ووفقًا للاستطلاع: فقد قال 73% من الناخبين إنهم يشعرون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية، مقارنة بـ47% من الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه عن  الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المنافس المحتمل لبايدن" دونالد ترامب" .

كما منح الناخبون بايدن درجات منخفضة في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والقضايا الأخرى المهمة لتصويتهم. 

وقالت الصحيفة إن الفارق بين بايدن (80 عامًا) وسلفه المرشح للرئاسة دونالد ترامب (77 عامًا)، ثلاث سنوات فقط.

سيناتورة أمريكية تؤكد قرب التصويت على بدء إجراءات عزل بايدن وتدهور قواه العقلية

وأعلنت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن تصويت مرتقب حول الشروع بإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه "سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله".

وكتبت عضوة الكونجرس تايلور غرين في حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلًا عن جميع البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير.

وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى قائمة الأدوية التي تخفي حقيقة تدهور صحته الذهنية"، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أيد في حديث له يوم الجمعة الماضي إجراء تصويت على بدء تحقيق لعزل بايدن.

وتجدر الإشارة إلى شبكة "سي إن إن" كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن مكارثي وعددا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.

وفي وقت سابق، أفاد مكارثي بأن المعلومات التي جمعها الجمهوريون "تسمح له بإثارة مسألة عزل بايدن".

ووفقا له، فإن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في "ثقافة الفساد".

بايدن استطلاع استطلاع للرأي وول ستريت جورنال الرئاسة الأمريكية مغربية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب