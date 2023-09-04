استطلاع حديث: الناخبون الأمريكيون يعتبرون بايدن "مسن جدًا" لإعادة انتخابه

كشف استطلاع للرأي حديث أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن غالبية الناخبين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن مسنّ جدًا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، حيث تعقد انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل 2024.

ووفقًا للاستطلاع: فقد قال 73% من الناخبين إنهم يشعرون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية، مقارنة بـ47% من الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه عن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المنافس المحتمل لبايدن" دونالد ترامب" .

كما منح الناخبون بايدن درجات منخفضة في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والقضايا الأخرى المهمة لتصويتهم.

وقالت الصحيفة إن الفارق بين بايدن (80 عامًا) وسلفه المرشح للرئاسة دونالد ترامب (77 عامًا)، ثلاث سنوات فقط.

سيناتورة أمريكية تؤكد قرب التصويت على بدء إجراءات عزل بايدن وتدهور قواه العقلية

وأعلنت عضو الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن تصويت مرتقب حول الشروع بإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه "سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله".

وكتبت عضوة الكونجرس تايلور غرين في حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلًا عن جميع البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير.

وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى قائمة الأدوية التي تخفي حقيقة تدهور صحته الذهنية"، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أيد في حديث له يوم الجمعة الماضي إجراء تصويت على بدء تحقيق لعزل بايدن.

وتجدر الإشارة إلى شبكة "سي إن إن" كانت قد ذكرت في نهاية أغسطس أن مكارثي وعددا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.

وفي وقت سابق، أفاد مكارثي بأن المعلومات التي جمعها الجمهوريون "تسمح له بإثارة مسألة عزل بايدن".

ووفقا له، فإن عائلة الرئيس الأمريكي منخرطة في "ثقافة الفساد".