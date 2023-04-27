كامالا هاريس والانتخابات الأمريكية.. اختبار جديد لمهاراتها السياسية فى حملة 2024

بدأت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحملة الانتخابية لعام 2024 مبكرًا، فقد توجهت خلال هذا الأسبوع في جامعة هوارد، حيث ترأست مسيرة من أجل الحقوق الإنجابية.

وبحسب صحيفة “ذا ديوريت نيوز الأمريكية”، بعد عامين من الأداء غير المتكافئ والمكتوب بإحكام والذي غالبًا ما يثير استياء الديمقراطيين ويهتف للجمهوريين، أصبحت هاريس أكثر مرونة وأكثر قوة وأكثر استعدادًا للتحدث بعد رحلتها إلى إفريقيا قبل شهر.

وقال لافونزا باتلر، المستشار السابق لهاريس، "هذه هي نائبة الرئيس الذي ستتاح لأمريكا فرصة التعرف عليه لأول مرة".

اختبار جديد

وذكرت الصحيفة، ان هاريس تخضع لاختبار جديد بحملاتها الانتخابية عقب خطاب ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة: “ستخضع أول امرأة وشخصية ملونة في منصبها، للاختبار بينما يسعى الرئيس جو بايدن لولاية ثانية”.

واضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن نواب الرئيس نادرًا ما يكونون حاسمين في جهود إعادة الانتخاب، إلا أن هاريس مهيأة لتكون استثنائية، كما إنها ليست فقط هي التي تقود زمام الأمور في أكثر قضايا الديمقراطيين فاعلية، وهي المعركة على حقوق الإجهاض، بل إنها المرشحة لأكبر رئيس في التاريخ، مما يزيد من التدقيق حول ما إذا كانت مستعدة لتولي المنصب الأعلى إذا لزم الأمر.

وقال الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس يقفان على المنصة في الاجتماع الشتوي للجنة الوطنية الديمقراطية حيث تستعد هاريس للعب دور حاسم في انتخابات العام المقبل حيث يسعى الرئيس جو بايدن لولاية ثانية.

وفي السياق ذاته، أثارت نيكي هايلي، حاكمة ساوث كارولينا السابقة التي تسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، يوم الأربعاء في مقابلة مع قناة فوكس نيوز.

وقالت هايلي: "إذا صوتت لجو بايدن ، فأنت حقًا تعتمد على الرئيس هاريس، لأن فكرة أنه سيصل إلى سن 86 عامًا" - سيكون عمر بايدن في نهاية فترة ولاية ثانية، ليس شيئًا أعتقد أنه محتمل.

وستعمل مهمة هاريس حتى يوم الانتخابات على تنشيط الناخبين الذين يحتاجهم الديمقراطيون بشدة - خاصة النساء والملونين والشباب - مع الحفاظ على ما من المرجح أن يكون وابلًا لا هوادة فيه من هجمات الجمهوريين.

استطلاع للرأي

واستطلاع للرأي أجرته AP-NORC في يناير الماضي، كان لدي 43٪ من البالغين في الولايات المتحدة رأي إيجابي عن بايدن، وقال 36٪ الشيء نفسه عن هاريس، وبين الديمقراطيين، كان بايدن 78٪ وهاريس 67٪، بينما قال 10٪ إنهم لا يعرفون ما يكفي عن هاريس ليكون لهم رأي.

ومع ذلك، ظهر هاريس بشكل بارز في فيديو إعلان بايدن، وهو يمشي جنبًا إلى جنب مع الرئيس، ويحتضن السيدة الأولى جيل بايدن ويلتقط صورة سيلفي مع مؤيد وغير ذلك.

يتصدر الموقع الإلكتروني لحملة بايدن اسم "بايدن هاريس"، ويتضمن طلب لجمع التبرعات منبثق صورة للزعيمين وهما يبتسمان معًا.