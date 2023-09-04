الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بايدن: أشعر بخيبة أمل لغياب الرئيس الصينى عن قمة الـ20

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل لعدم حضور نظيره الصيني، شي جين بينج، قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته"، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل: "أشعر بخيبة أمل.. لكنني سأتمكن من رؤيته".

 نيودلهى تستضيف القمة الـ18 لمجموعة العشرين

وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين في التاسع والعاشر من سبتمبر الحالي، بعد أن تولت رئاسة المجموعة من إندونيسيا بين الأول من ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

وستكون القمة تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات المجموعة على مدار العام التي عقدت بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية، كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم، الذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعة العمل المعنية.

قمة الـ20 مجموعة العشرين جو بايدن

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