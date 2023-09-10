دبلوماسى سابق: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

كشف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في هذا التوقيت، وما دلالة العلاقات الدبلوماسية التي قامت بين دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن القمة في حد ذاتها إنجاز كبير في تاريخ قمم مجموعة العشرين، وفي إطار النظام الدولي في ظل التغيرات التي يشهدها.

وأضاف أن أهمية هذه القمة أنها تنعقد في وقت فيه جملة من التحديات تواجه العالم أجمع، والانقسام الحاد بين الدول الكبري، والمنافسة بين الولايات المتحدة وحلفائها من مجموعة العشرين في مقابل الصين وروسيا.

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة على عدم مشاركة الرئيس الصيني في هذه القمة المهمة، وما دوافع عدم المشاركة في هذه القمة، موضحًا أن القمة نجحت في التعامل مع حوكمة المؤسسات الاقتصادية المالية والدولية.