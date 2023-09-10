الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الدبلوماسية المصرية نشطة جدًا وكلمة السيسى بقمة العشرين قوية

قمة العشرين
قمة العشرين

كشف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، عن دلالة دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية نشطة جدًا.

وقال قمحة في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "منذ أقل من أسبوعين انضمت مصر لتكتل بريكس، كما لبت مصر دعوة رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة العشرين".

ناجي قمحة: كلمة الرئيس السيسي لقمة العشرين وضعت العالم أمام مسئولياته

وأكد أن الكلمة الاستهلالية للرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين كانت قوية، حيث شدد على أن العالم يجب أن يضطلع بمسئولياته.

وأضاف أن الرئيس السيسي زار دولة الهند للمرة الثانية هذا العام، حيث زارها في يناير الماضي، وكانت مصر الدولة الوحيدة المدعوة لحضور احتفالات الهند بعيدها القومي، كما زار رئيس الوزراء الهندي مصر في شهر يوليو الماضي.

كما أشار إلى أن الوجود المصري فعّال على أرض الدبلوماسية الدولية، وعلى أرض المنظمات المعنية بمناقشة اقتصاد العالم في المستقبل، وهذا الوجود يحمل رؤية مصرية خالصة تضع العالم أمام مسئولياته.

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