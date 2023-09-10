الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين لـ البرازيل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، سلم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين إلى لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل؛ الذي تستضيف بلاده القمة المقبلة عام 2024، متمنيًا له التوفيق في رئاستها للمجموعة.

تسليم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين

وذكرت القناة أن تسليم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين جاء في جلسة ختام أعمال القمة التي تستضيفها الهند.

ويعد التسليم شرفيًا، إذ تتسلم البرازيل رئاسة المجموعة رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك حسبما نقلت شبكة "NDTV" الهندية.