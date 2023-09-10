الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين لـ البرازيل

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، سلم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين إلى لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل؛ الذي تستضيف بلاده القمة المقبلة عام 2024، متمنيًا له التوفيق في رئاستها للمجموعة.

تسليم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين

وذكرت القناة أن تسليم "مطرقة" رئاسة قمة مجموعة العشرين جاء في جلسة ختام أعمال القمة التي تستضيفها الهند.

ويعد التسليم شرفيًا، إذ تتسلم البرازيل رئاسة المجموعة رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك حسبما نقلت شبكة "NDTV" الهندية.

البرازيل الهند تسلم رئاسة قمة مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين رئيس البرازيل لولا دا سيلفا مودي رئيس الوزراء الهندي

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