السفير محمد حجازي: قمة العشرين من أهم المشاركات الخارجية للرئيس السيسي

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي مشاركة مصر في قمة العشرين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين هي الأهم اقتصاديا، وهي واحدة من أهم المشاركات الخارجية للرئيس السيسي.

وأضاف، أن قمة العشرين من الاقتصاديات الأهم عالميا والاكثر تأثيرا على المستقبل في توقيت شديد الأهمية والحساسية حيث يتعرض الاقتصاد الدولي لضغوط الامن الغذائي والأمور المرتبطة بالسياسات النقدية الدولية.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى وجود وضع اقتصادي دولي يحتاج لرؤي شاملة لحماية كوكب الأرض.