الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومى: الرئيس السيسى استعاد لمصر قوتها الدبلوماسية

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في هذا التوقيت، وماهي دلالات كلمة الرئيس السيسي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "مصر استعادت كامل قدرتها الدبلوماسية، وأصبحت صوتا مسموعا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن مصر استعادت قوة الدبلوماسيين وأسلحتها القوية وعلاقاتها التجارية، موضحاً أن مصر حرمت لمدة 20 سنة قبل ثوة 2011، من أهم سلاح في الدبلوماسية هو سلاح الرئاسة والقمة.

وأشار إلى أنه الآن الرئيس السيسي استعاد لمصر هذه القوة الدبلوماسية من خلال زيارته للعالم شرقاً وغرباً، موضحاً أن استفادة المواطن المصري من هذه العلاقات الدبلوماسية والتجارية من فرص العمل في مصر أو بالخارج مما يجلب لمصر عملات أجنبية.

جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق الرئيس السيسي اكسترا نيوز الدبلوماسية

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