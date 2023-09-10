السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس السيسى فى قمة العشرين ركزت على مشكلات إفريقيا

كشف السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في هذا التوقيت، وما هي دلالات كلمة الرئيس السيسي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين ركزت على مشكلات القارة الإفريقية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعات قمة العشرين ليست الأولى، موضحاً أن توقيت انعقاد قمة العشرين ومشاركة الرئيس السيسى بها غاية فى الأهمية.

وأشار إلى أن البيان الختامي لقمة العشرين تفادى التعرض إلى المشكلات التي تواجه دول المجموعة وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، واكتفى بعبارات تشير إلى ما يعنيه الشعب الأوكراني.