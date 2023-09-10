الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس السيسى فى قمة العشرين ركزت على مشكلات إفريقيا

السفير أحمد حجاج،
السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد

كشف السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في هذا التوقيت، وما هي دلالات كلمة الرئيس السيسي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين ركزت على مشكلات القارة الإفريقية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعات  قمة العشرين ليست الأولى، موضحاً أن توقيت انعقاد قمة العشرين ومشاركة الرئيس السيسى بها غاية فى الأهمية. 

وأشار إلى أن البيان الختامي لقمة العشرين تفادى التعرض إلى المشكلات التي تواجه دول المجموعة وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، واكتفى بعبارات تشير إلى ما يعنيه الشعب الأوكراني.

قمة العشرين اكسترا نيوز ين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية الرئيس السيسي السفير أحمد حجاج

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