قمحة: لقاءات الرئيس وشركائه فى قمة العشرين تعكس خطة مصر للتنمية المستدامة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن اللقاءات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشركائه في قمة مجموعة العشرين، تعكس خطة مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر لا تنسى تفاعلات دوائرها الثنائية.

قمحة: مصر وضعت العالم أمام مسئولياته في كلمة الرئيس السيسي أمام قمة مجموعة العشرين

وأضاف قمحة في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر وضعت العالم أمام مسئولياته في كلمة الرئيس السيسي أمام قمة مجموعة العشرين، وتدافع عن الحقوق الإفريقية.

وأكد أنه يجب التعامل بجدية مع متطلبات التنمية لهذه الدول ومراعاة العدالة والإنصاف في التعامل مع الاستقرار والتمويل لتنمية هذه المشروعات التنموية.

وأشار إلى أنه يجب مواجهة التحديات الإفريقية في قضية الغذاء والعلاج والصحة والقضايا الفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا التي تؤثر في الشعوب وإدراكها لقدراتها، ومن ثم فإن العالم عليه الاستماع إلى هذا الصوت العادل، ومصر لا تألو جهدًا من أجل البحث عن حلول رشيدة وتقديم الصورة الأمثل امتثالًا لقواعد القانون الدولي الإنسانية والأخلاقية والمبادئ المنظمة لذلك في عمل الدول على الصعيد العالمي.