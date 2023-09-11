الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب دول العالم بتنفيذ رؤية مصر فى قمة العشرين

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أكد محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال قمة العشرين في الهند، قائلاً: تضمنت عدة رسائل للداخل والخارج، وحلولا ورؤى مصرية مبتكرة لأزمات العالم وخصوصا في الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

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الصحف تبرز دعوة الرئيس السيسى لتطوير نظام التمويل الدولى فى "قمة العشرين"

رؤية الرئيس السيسى 

وطالب نشأت في تصريح اليوم، بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى أمام قمة العشرين لإنهاء أزمة ديون الدول النامية، ورؤيته حول مختلف المشكلات والأزمات العالمية التى طرحها خلال مشاركته فى فعاليات قمة مجموعة العشرين.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ما نبه له الرئيس السيسي، خلال القمة عن الحاجة إلى معالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، والعمل على سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، علاوة على ضرورة تنفيذ الرؤية المصرية الخاصة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ، وضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى.

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عبد المنعم السعيد يجيب: لماذا يشارك الرئيس السيسي بالمنتديات الدولية مثل قمة العشرين؟

وأشاد النائب بمشاركة الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين، نظرا لأهميتها على مختلف الأصعدة، وما تضمنته من رسائل للعالم كما أكدت ثباث وقوة اقتصاد مصر ومنافسته أقوى اقتصادات العالم، وتوافر فرص استثمارية وتنموية هائلة.

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مهران: قمة العشرين تعزز التعاون الدولى وتهدف للاستقرار العالمى

وشدد العمدة على ضرورة تنفيذ رؤى ومقترحات مصر لمواجهة الأزمات والمشكلات التى يعانى منها العالم بصفة عامة والدول الإفريقية والنامية، وتضافر الجهود لحل مشكلات أزمة الغذاء العالمية ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ، والتوسع فى التحول للاقتصاد الأخضر.

النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا قمة العشرين القارةالافريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة الرئيس

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