الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئاسة: الرئيس السيسي تحدث في قمة العشرين بشواغل إفريقيا

قمة العشرين
قمة العشرين

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العالم لديه شعور بوجود تحديات كبيرة وغير مسبوقة، تصل لدرجة الأزمات، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال قمة العشرين، عن إصلاح نظام عالمي متعدد الأقطاب، وضرورة تحويله لخدمة مصالح الدول بشكل أكبر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لم يتحدث بصوت مصر فقط، وإنما بشواغل إفريقيا، والدول النامية، فمصر دولة الرئاسة لمؤتمر المناخ، ومصر رئيسة النيباد.

وأوضح، أنه على مدار اليومين، تحدث عن ضرورة عاجلة للنظر بجدية وعمق في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، حيث أن مؤسسات التمويل الدولية تحتاج لإصلاح.

الرئيس السيسي تحدث عن فجوتي التمويل والمناخ التي تعاني منها إفريقيا والعالم

ولفت، إلى أن الرئيس تحدث عن أن الدول الإفريقية يعانون من فجوتين، التمويل والمناخ، وأن المبالغ المطلوبة والاستثمارات المطلوبة في الشقين ضخمة، وأنه بدون التمويل لن يتم حل المشكلات بدون تنمية.

وأوضح، أن فجوتي التمويل والمناخ هي مشكلة على المستوى العالم، حيث توجد أزمة في العالم كله بسبب أسعار الفائدة، هناك ضرورة عادلة لحل فجوة التمويل، وهذه العلاقة التمويلية لا يستفيد منها طرف دون طرف آخر،  الدول المتقدمة تحتاج تقوم باستثمارات لمواصلة نموها الاقتصادي والدول التي تتلقى الاستثمارات تحتاجها للتنمية.

وفيما يخص المناخ، أوضح أن مصر طرحت أفكار كثيرة، مثل صندوق مواجهة الخسائر والأضرار، والانتقال العادل، وكيف تنتقل دول إفريقية ونامية إلى الاقتصاد الأخضر.

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