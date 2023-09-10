حزب المؤتمر: تأييدنا لترشح الرئيس للانتخابات المقبلة ليس لشخصه ولكن لمواقفه

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان حزب المؤتمر تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأتِ صبيحة يوم وليلة، ولكن هناك العديد من المشاورات واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت مع كل أعضاء الحزب، لبحث موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مصر عادت لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "وتم الاستقرار بعد حزمة من اللقاءات والاجتماعات والاستماع لكل الآراء على إعلان موقف الحزب النهائى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ليس لشخص الرئيس، ولكن للقيادة السياسية التى استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة المصرية التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة.

الحزب لم يبنِ رؤيته على أشخاص ولكن على مواقف ورؤى

واستكمل: وإيمانًا بالمواقف العظيمة التى قدمها وما زال الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتضحيات، ورؤيته الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ترسخ لدى جميع أعضاء الحزب دعم هذا الرجل لاستكمال مسيرة البناء وسلسلة الإنجازات، وهذا يعنى أن الحزب لم يبنِ رؤيته على أشخاص، ولكن على مواقف ورؤى وخطط وتنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، لم نشهدها على مدار عصور بالكامل.

وانتقد السعيد غنيم ما قاله أحد الإعلاميين، بشأن الانتخابات الرئاسية، وتصغيره دور المعارضة بوصفها بأنها موسمية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنه يجهل بالواقع السياسي، وأن الأحزاب تؤيد الرئيس السيسى تباعًا دون الوقوف على طبيعة ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة، وأن حزب المؤتمر على سبيل المثال، وهو من ضمن حزمة الأحزاب التى أعلنت موقفها، لم يتخذ موقفه هذا دون تفكير ومشاورات وتصويت، ومن ثم الجميع يدعم الرئيس ليس لشخصه ولكن لمواقفه.