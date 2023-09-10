الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: تأييدنا لترشح الرئيس للانتخابات المقبلة ليس لشخصه ولكن لمواقفه

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان حزب المؤتمر تأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأتِ صبيحة يوم وليلة، ولكن هناك العديد من المشاورات واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت مع كل أعضاء الحزب، لبحث موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

"المؤتمر": مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تعكس مكانة القاهرة

txt

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية بقمة مجموعة العشرين بنيودلهى

مصر عادت لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "وتم الاستقرار بعد حزمة من اللقاءات والاجتماعات والاستماع لكل الآراء على إعلان موقف الحزب النهائى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ليس لشخص الرئيس، ولكن للقيادة السياسية التى استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والإفريقية، وتُعيد بناء مؤسسات الدولة المصرية التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة.

الحزب لم يبنِ رؤيته على أشخاص ولكن على مواقف ورؤى

واستكمل: وإيمانًا بالمواقف العظيمة التى قدمها وما زال الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتضحيات، ورؤيته الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ترسخ لدى جميع أعضاء الحزب دعم هذا الرجل لاستكمال مسيرة البناء وسلسلة الإنجازات، وهذا يعنى أن الحزب لم يبنِ رؤيته على أشخاص، ولكن على مواقف ورؤى وخطط وتنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، لم نشهدها على مدار عصور بالكامل.

وانتقد السعيد غنيم ما قاله أحد الإعلاميين، بشأن الانتخابات الرئاسية، وتصغيره دور المعارضة بوصفها بأنها موسمية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنه يجهل بالواقع السياسي، وأن الأحزاب تؤيد الرئيس السيسى تباعًا دون الوقوف على طبيعة ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة، وأن حزب المؤتمر على سبيل المثال، وهو من ضمن حزمة الأحزاب التى أعلنت موقفها، لم يتخذ موقفه هذا دون تفكير ومشاورات وتصويت، ومن ثم الجميع يدعم الرئيس ليس لشخصه ولكن لمواقفه.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات

مواد متعلقة

أمانة مستقبل وطن بالخارجة تبحث المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

"المؤتمر" بملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام تونس بعد استبعاد رباعى الأهلى

"الدستور" يكشف قرار أحمد مرتضى الأخير من الترشح لانتخابات الزمالك

ضبط شابين تحرشا بآخر وأجبراه على خلع ملابسه

سيدة تدّعى تعرضها للسرقة بمصر الجديدة.. وتحرير 232 مخالفة لمواعيد الغلق

غدًا.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

"كونتكت المالية" تواصل توسعاتها الجغرافية بافتتاح فرع جديد فى العجمى بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل