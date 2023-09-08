"المؤتمر" بملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال الإنجازات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل على الأرض، وهذا بدوره يستوجب كل الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال الإنجازات التى شملت كل القطاعات.

وتابع "غنيم"، خلال كلمته على هامش المشاركة في الملتقى الثالث للأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بالشرقية: "نحن نضع ثقتنا في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، واستكمال خطة ورؤية مصر 2030. شهدنا وما زلنا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية، والنجاح الحقيقي يُقاس بحجم العمل فى ظل تحديات، وهذا ما نجح فيه الرئيس السيسى بقوة".

أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "على الرغم من التحديات والصعاب وأن مصر كانت على مشارف مرحلة اللا دولة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية واستعادتها مرة أخرى، وعلى الرغم من محاربة الإرهاب وكم التحديات فإن العمل يجرى على قدم وساق فى مختلف ربوع الجمهورية".

وشارك حزب المؤتمر بوفد برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بحضور ما يقرب من 60 شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور أكثر من 15 ألف عضو تنظيمى يمثلون الأحزاب المشاركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى.

انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومطالبته بالترشح

وشهدت مدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وتم اختيار محافظة الشرقية لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، اليوم، لتجتمع أحزاب مصر، برؤسائها، حيث يتواجد ما يزيد على 60 حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يزيد على 350 نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.