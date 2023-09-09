"المؤتمر": مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تعكس مكانة القاهرة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة نيودلهي، والتي تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تؤكد مكانة مصر الإقليمية والإفريقية، وإن القاهرة أصبحت حجر الزاوية للمنطقة.

مصر بوابة القارة الإفريقية

وأشار السعيد غنيم إلى أن مصر تمثل بوابة القارة الإفريقية، ومن ثم تأتي هذه القمة فى ظل تحديات اقتصادية ضخمة تواجه جميع دول العالم، ومن ثم سيكون لملف الاستثمار حضور بقوة على مائدة المناقشات، وذلك من خلال البحث عن توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي فى المنطقة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى القارة أيضًا.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن المشاركة سيكون لها دور كبير فى تيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمى، لتوفير المزيد من الفرص والمزايا المتبادلة التي تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وتابع الخبير الاقتصادى: "حجم ناتج الاتحاد الإفريقي بلغ 3 تريليونات دولار عام 2022، وهو ما يشكل إضافة قوية للمجموعة، لاسيما في ظل ما تزخر به القارة من ثروات، تجذب أنظار المنافسين الإقليميين والدوليين، ومن ثم ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم سيكون إضافة قوية للمجموعة".

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" ومؤتمر المناخ "كوب 27".