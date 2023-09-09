السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الصيني، ورئيس البرازيل على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل. 

الرئيس السيسى يعقد عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة العشرين 

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية بنيودلهي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الرئيس السيسي التقى مع كلٍ من فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج، رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل.

الرئيس السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء الصيني رئيس البرازيل قمة مجموعة العشرين

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