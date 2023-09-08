أستاذ تمويل يوضح مدى استفادة القارة الإفريقية من الانضمام لمجموعة العشرين

كشفت الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، عن مدى استفادة القارة الإفريقية من الانضمام لمجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن موافقة مجموعة العشرين وقبولها انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو في هذا التكتل ليس هبة ولا منحة، وإنما اعتراف بأهمية هذه القارة.

وأضاف أن هذا الاعتراف جاء متأخرًا، لأننا خلال السنوات الماضية شاهدنا قممًا متعاقبة من الصين وألمانيا وغيرهما من الاقتصاديات الكبرى على أهمية القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى من الصين والهند أصبحت تلعب دورًا كبيرًا داخل القارة الإفريقية وكذلك روسيا.

وأكد أن هناك الكثير من الدول الكبرى تسعى للتصدير للقارة الإفريقية، لأنها سوق كبيرة، لما تملكه من تعداد سكاني كبير.