خبير علاقات دولية يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين

كشف طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الزيارة لها دلالة كبيرة بحضور مصر والرئيس السيسي كضيف شرف في أعمال قمة العشرين، تقديرًا لدور مصر، لأن مصر دولة قوية ومركزية ولها ثقل حضاري.

وأضاف أن مصر بوابة ومفتاح للقارة الإفريقية في أكثر من بُعد سواء عربي أو إقليمي، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي ستكون واضحة بضرورة اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بأن تكون التنمية لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن أهمية تمكين الدول الفقيرة من الاعتماد على صيغ الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيسير تعاملاتها للخروج من عثراتها، لأن ذلك ليس من مصلحتها أو مصلحة العالم القوي المتقدم.

وأكد أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينوه بأهمية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، موضحًا أن مجموعة العشرين الهدف منها تقليل الفجوة بين العالم المتقدم والعالم النامي.