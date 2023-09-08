كاتب صحفي: قمة العشرين فرصة لطرح رؤية مصر فى الاقتصاد العالمي

كشف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في ظل الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مجموعة العشرين منتدى اقتصادي ومالي يجمع كل الدول المهمة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن قمة العشرين فرصة لمصر لطرح رؤيتها فى ملفات الاقتصاد الدولية، موضحاً أن مشاركة مصر في غاية الاهمية لأن هناك تحديات كبرى تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المشاركة المصرية في قمة العشرين تأتي في إطار تواجد مصر في المحافل الدولية التي تساعد مصر في طرح رؤيتها للتعاطي والتعامل مع الملفات الاقتصادية الدولية.