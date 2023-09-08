الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر أصبحت لها مكانة كبيرة وسط الاقتصاد العالمى

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

كشف الكاتب الصحفي جمال رائف، عن أهمية انعقاد قمة العشرين في ظل الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هذه هي الزيارة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي للهند، مؤكدًا أن مصر أصبحت لها مكانة كبيرة وسط الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن مصر أصبح لها حضور بارز في قمة العشرين، موضحًا أن حضور مصر في هذا التوقيت له أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن مصر تتقدم الآن لتصبح أحد أعضاء بريكس لما تملكه من بنية تحتية مهمة، مؤكدًا أن مصر أصبحت رقمًا مهمًا في الاقتصاد العالمي وأيضًا تدافع بكل قوة عن حقوق الدول النامية، مشيرًا إلى أن أجندة الرئيس في كل قمة منشغلة بدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

قمة العشرين اكسترا نيوز الاقتصاد العالمي جمال رائف

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